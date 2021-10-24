Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

Vatan Caddesi, 29 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı öncesi prova amaçlı trafiğe kapatıldı. Saat 07.00 sıralarında Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLAR KAPATILDI