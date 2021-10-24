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Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

24.10.2021 08:16
Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

Vatan Caddesi, 29 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı öncesi prova amaçlı trafiğe kapatıldı. Saat 07.00 sıralarında Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler  alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLAR KAPATILDI

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.


Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi, Cumhuriyet, 29 Ekim, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatan Caddesi 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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