Cumhuriyet Bayramı coşkusu sürüyor! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar - Son Dakika

Vatan Caddesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni yapıldı.

Saygı duruşunun ardından bando takımı eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni halkı selamladı.

Törende, Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Şiir yarışmasında birinci olan öğrencilerden Rabia Bostancıoğlu, "Cumhuriyet Destanı Var Oldukça" adlı şiirini okudu.

Öğretmenlerden oluşan koronun konser verdiği törende halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Vali Yerlikaya, tarihin, cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında Türkiye kadar bedel ödeyen, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu cumhuriyeti kuran başka bir milleti daha yazmadığını söyledi.

Yerlikaya, vatanın "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde destansı bir mücadeleye tanık olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Göz açtırmıyordu düşmana Mehmet'ler. 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda artık bir zafer türküsü çalmaya başlamıştı. Atatürk, vicdanında taşıdım dediği o mili sırrı 98 yıl önce bugün, TBMM'de yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ediyordu. 29 Ekim bizim onur günümüzdür, bağımsızlığımızın nişanesidir, muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, resmi tören geçişiyle sona erdi.