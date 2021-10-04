Üye Girişi
Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Son Dakika

Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

04.10.2021 14:49
Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki, System.String[]

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesini kınadı.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesini kınadı.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Çakır, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Jin Tv'nin bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organı işlevini gördüğünü ileri sürdü.

Söz konusu televizyonun, terör örgütünün kanlı eylemlerini, bölücü hareketin yöneticilerini öven ve savunan yayınlarıyla tanındığını anlatan Çakır, "Yurt dışında konuşlanıp ülkemizi hedef alan bir ihanet odağıdır. PKK yandaşı bir televizyonda görevli bir haberciye ödül verilmesi, ülkemizin çıkarına ters düşen bir eylemdir. Üyelere de mimarlık mesleğine de yararı olmayacağı kesin olan bu hatalı davranışın derhal

düzeltilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Aylin Kum da "Ankara Valiliğimizi ve savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Bu ödül töreni derhal iptal edilmeli, sorumlular hukuk önüne çıkarılarak hesap vermelidir." dedi.

Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

Vatan partisi, Ankara, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı 14:45 Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı 14:35 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor 14:29 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 13:57 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada         
14:55
İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti         
14:49
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor         
14:35
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı         
13:34
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement