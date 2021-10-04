Vatan Partisinden Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Son Dakika

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesini kınadı.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Çakır, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Jin Tv'nin bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organı işlevini gördüğünü ileri sürdü.

Söz konusu televizyonun, terör örgütünün kanlı eylemlerini, bölücü hareketin yöneticilerini öven ve savunan yayınlarıyla tanındığını anlatan Çakır, "Yurt dışında konuşlanıp ülkemizi hedef alan bir ihanet odağıdır. PKK yandaşı bir televizyonda görevli bir haberciye ödül verilmesi, ülkemizin çıkarına ters düşen bir eylemdir. Üyelere de mimarlık mesleğine de yararı olmayacağı kesin olan bu hatalı davranışın derhal

düzeltilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Aylin Kum da "Ankara Valiliğimizi ve savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Bu ödül töreni derhal iptal edilmeli, sorumlular hukuk önüne çıkarılarak hesap vermelidir." dedi.