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Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

09.10.2021 14:40
Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, "Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, "Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız." dedi.

Plasencia, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk ikili yurt dışı ziyaretinin, Türkiye'ye olmasının bir gurur olduğunu belirten Plasencia, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu söyledi.

Plasencia, iki ülke arasında bir anlaşma çerçevesinin bulunduğunu vurgulayarak ikili ilişkilerin derinleşmesi ve iki ülke ticari etkileşiminin de büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, şöyle devam etti:

"Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve partisinin yönetiminde Türkiye, bölgesinde lider bir ülke, uluslararası da bir lider aynı zamanda. Venezuela da bölgesinde öncü bir ülke ve Venezuela'nın da çok büyük zenginlikleri ve potansiyeli var, Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyor."

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu'yla bazı konuları görüştüklerini, üç önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plasencia, Başkan yardımcıları ve ülkesinin Maliye Bakanı'nın yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmeyi öngördüklerini söyledi.

Plasencia, New York'ta mevkidaşı Çavuşoğlu'yla önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini ve genel olarak çerçeveleri değerlendirdiklerini belirterek "Bölgede bizi ilgilendiren konuları konuştuk. Orta Doğu bölgesi, Orta Asya ve Avrupa bölgelerini ve daha sonra da Güney Amerika, Orta Amerika'yı değerlendirdik. Biz iki ülke olarak bölgelerimizde öncüleriz ve karar alım noktasında da önemli bir yere sahibiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na, ülkesine karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Plasencia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin kendilerine verdiği destek için de teşekkür etti.

Plasencia, gelecek ay ülkesinde bölgesel ve yerel seçimlerin olacağını, bu seçimde hem belediye başkanlarının hem de valilerin seçileceğini ve bu seçimde 7 bin adayın bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Birliğinin (AB) seçimlere bir gözlem heyeti göndereceğini belirten Plasencia, Türkiye'yi de bu seçimlere gözlem heyeti göndermesi için davet ettiklerini söyledi.

Plasencia, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıl dönümü toplantısı için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gideceklerini aktardı.

Venezuela'daki iktidar ile muhalefet arasındaki müzakere süreci

Ülkesindeki iktidar ile muhalefet arasındaki diyalog sürecinin çok iyi gittiğine işaret eden Plasencia, 4. tur toplantıyı Mexico City'de yapacaklarını ifade etti.

Plasencia, diyalog sürecine Rusya ve Hollanda'nın doğrudan dahil olduğunu vurgulayarak "Bu sürecin içinde bir protokol hazırlanması düzenleniyor. Bu protokolün amacı da dost ülkelerin dahil olması. Türkiye de ilgisini dile getirdi aynı zamanda zaten bu katılım için biz Türkiye'yi davet ettik. Türkiye'nin bu süreçte olması bizim için bir onur olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu süreçte var olmasının önemli olduğunu belirttiklerini ve bunun faydalı olacağını söyleyen Plasencia, sürecin devam ettiğini ve başarılı gittiğini, bir başlangıç mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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