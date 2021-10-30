Üye Girişi
Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu - Son Dakika

Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu

30.10.2021 12:30
Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu

Vestel, Çanakkale'ye 30 Ekim 1914'te gelen ve burada kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi'nin hikayesini anlatan Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorlarından ilki oldu.

Vestel, Çanakkale'ye 30 Ekim 1914'te gelen ve burada kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi'nin hikayesini anlatan Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorlarından ilki oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kültür sanat ve spor alanındaki sorumluluklarına bir yenisini ekleyen Vestel, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşın kaderini ve tüm dünya tarihini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi'nin mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak olan Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Vestel, 30 Ekim 1914'te geldiği Çanakkale'yi geçilmez kılan Nusrat Mayın Gemisi'nin hikayesini anlatacak filme sponsorluk desteğini bu anlamlı günde açıkladı.

Filmin yönetmenliğini Ayla ve Müslüm gibi yapıtlarıyla tanınan Türk sinemasının başarılı ismi Can Ulkay üstlenecek. Filmin hazırlıklarına, yapımcı Sertuğ Alptekin tarafından 19 ay önce başlandı.

2023'te vizyona girmesi planlanan filmin hedefi tüm dallarda Oscar adaylığı. Tüm dünyada aynı gün vizyona girecek olan film, vizyona girmeden önce Cannes Film Festivali'nde de gösterilecek.

"Nusrat: Demir ve Kan filmiyle dünya, Türklerin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel olarak sosyal sorumluluk vizyonları doğrultusunda en önemli evrensel değerlerden kültür ve sanata destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Türk askerinin Ulu Önder Atatürk liderliğinde, destanlar yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan Nusrat: Demir ve Kan filmiyle dünya, Türklerin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olacak. Tarihimizin dünyaya ve gelecek nesillere doğru aktarılmasında önemli bir yeri olacak bu kıymetli yapımın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Sertuğ Alptekin ise Nusrat: Demir ve Kan filminin, içinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de dünya sineması açısından birçok ilkleri barındıran bir yapıt olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Filmde en ufak bir tarihsel ve askeri hataya yer vermemek adına 19 aydır hem yurt dışı hem yurt içi kaynak, doküman ve hatıratlar üzerinde sağlamalarla kronoloji çıkartan bir araştırma ekibiyle titizlikle çalışıyoruz. Nusrat'ın Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu ve Baş çarkçısısı Ön Yüzbaşı Ali Yaşar Bey'in torunu Atilla Denizalp de çalışmalarımıza destek veriyor. Daha önce Çanakkale Savaşları'nın kara cephesine dair birçok film yapılmış iken esas olan deniz cephesi ve Çanakkale Deniz Zaferi hiç konu edilmemişti. Biz de tüm dünyaya, dünya tarihini bir günde değiştiren yegane olay olan Nusrat Mayın Gemisi'ni ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni göstermeyi hedefledik. Bize bu zorlu ve uzun süreçte ilk destek olan Vestel ailesine teşekkürlerimizi sunarız."

Çanakkale, Vestel, Mayın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da 100 milyon liralık plan hayata geçiyor 12:15 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan hayata geçiyor Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak 11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 11:26 İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? 10:43 Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

Son Dakika Haberleri
12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin
12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu
11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
11:50 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
Joe Biden'dan Papa'ya ilginç hediye! Madeni parayı öylece eline sıkıştırdı Joe Biden'dan Papa'ya ilginç hediye! Madeni parayı öylece eline sıkıştırdı         
12:16
Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü         
12:10
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Sosyal mesafeye dikkat çekmek için Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü         
11:54
Okurken ağlayacaksınız! Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket Okurken ağlayacaksınız! Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket         
11:30
Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı         
11:25
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi         
10:46
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı         
10:22
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 12:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement