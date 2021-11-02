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Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı - Son Dakika

Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı

02.11.2021 09:20

Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği "Vetbüs" hizmeti ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği "Vetbüs" hizmeti ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Vetbüs ile sokak hayvanlarına ilk müdahale yapılırken, rutin sağlık taraması da yapılıyor.

Sokak hayvanlarına gerekli özeni gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs'le yolculuğuna başladı. İlk durağı Balya ilçesi olan Vetbüs, Balya Belediyesi önüne park ederek bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması yaptı, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştirdi. İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından bakımı yapılan can dostların da genel sağlık taraması ve aşılama işlemlerini gerçekleştiren Vetbüs'ün, Balya'ya gelişi vatandaşları oldukça sevindirdi.

Vatandaşlar Başkan Yılmaz'a teşekkür etti

Sokak hayvanlarının, hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs projesini hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz'a duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, Vetbüs'ün her ay ilçelerine gelecek olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

"İnsana, doğaya, hayvana sahip çıkmak adına verilmiş bir mücadele"

Böyle bir hizmeti hayata geçirdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga "Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Başka canlılar da var, onlara da kıymet vermeliyiz. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu Vetbüs uygulaması yerinde bir hizmet. Sokak hayvanlarının her türlü tedavisi için ilçemize geldiniz ve rutin olarak devam edeceği bilgisi verildi. İnsana, doğaya, hayvana sahip çıkmak adına verilmiş bir mücadelenin eseri. Sizleri, ilçemde misafir etmekten büyük keyif aldım." diye konuştu.

Yaralı kedi yaşama tutundu

Duyarlı bir vatandaşın, Vetbüs'te görevli personele haber vermesi üzerine arka sokakta araba çarpan yaralı kedi olay yerine gidilerek Vetbüs'e nakledildi. İlk müdahale için sıvı takviyesine başlanarak yaralı kedinin; kanı alındı, ultrason çekildi. Kaza sonucu iç kanama geçiren kedinin kanında da yüksek miktarda enfeksiyon bulunduğunu söyleyen ilk tedavisini gerçekleştirerek hayati tehlikesini ortadan kaldıran Veterinerler Oğuzhan Erçel ve Osman Bedizel ile Veteriner Teknikerleri Murat Salman ve Mehmet Can, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götüreceklerini ve bakım ve tedavilerine orada devam edecekleri bilgisini verdi.

Afet bölgelerinde de hizmet verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Vetbüs, 20 ilçeyi karış karış gezerek en ücra köşedeki can dostlara dahi tüm klinik imkanları sunmaya devam edecek. Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla da oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs; olası bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek.

Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı
Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı
Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı
Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı - Son Dakika


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