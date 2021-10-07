Vezirköprü'de eylem yapan vatandaşlardan 'provokasyon' tepkisi - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 10 gün önce yaptıkları eylemle gündeme gelen Adatepe Mahallesi sakinleri mahallelerinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına basın açıklaması okuyan vatandaş, Vezirköprü Belediye Başkanı'nın kendilerine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Vatandaşlar ellerinde dövizlerle mahalle meydanında topladı. Basın açıklamasına kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda mahalle sakini katıldı. Basın açıklamasında, Belediye Başkanı İ. Sadık Edis'in 'provokasyon' sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, "Yapılan eylemin 'provokasyon' olduğu yönündeki açıklama bizleri daha da üzmüştür. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir" dediler.

Kırılan camların parası ödendi

Yapılan basın açıklamasın da kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyen vatandaşlar olay sonrası görevinden alınan muhtarlarına ve gözaltına alınıp tutuklanan köy sakinlerine destek verdi. Köylüler, toplanma amaçlarının ise yaşanan olaydan sonra kamuoyuna bir açıklama yapmak hem de uğradıkları haksız muamelelere tepki göstermek olduklarını söylediler. Kayyum muhtar istemediklerini, eski muhtarlarının tekrar göreve getirilmesini sloganlarla isteyen vatandaşlar, yaşanan olayda belediyenin kırılan camlarının karşılığı olarak olayın olduğu ilk gün gidip 18 bin TL'yi ödediklerini açıkladılar.

Köylüler adına basın açıklamasını okuyan çiftçi Servet Çatal belediye önünde gerçekleşen olayla ilgili vatandaşlara ve siyasilere seslenerek, "27 Eylül 2021 tarihinde Vezirköprü Belediyesi önünde yaşanan hadiseler elbette bizleri de üzmüştür. Olayların bu noktaya varması bizler için elbette ki övünç kaynağı değildir. Yapılan 'provokasyon' olduğu yönündeki açıklama ise bizleri daha da üzmüştür. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bir hak arayışının bu şekilde nitelendirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Olayların siyasi bir zemine çekilmeye çalışılması maksatlıdır. Sorumluluk sahiplerinin, kendi yetersizliklerini örtbas etmek için bu tarzda açıklamalar yapması çözüm arayışından ne denli uzak olduklarının en büyük kanıtıdır" dedi.

Mahalle muhtarlarının ise olaydan sonra mührünün alınması ve yerine kayyum muhtar atanmasına tepki gösteren köylüler, "Yalnızlaştırılmaya çalışıldığımız bu süreçte son olarak muhtarımızın görevden alınarak yerine kayyum atanması ise bizlere vurulan son darbedir. Bu kararı asla doğru bulmuyoruz ve vicdanlarda kabul görmediğinin bilinmesini istiyoruz. Bizler yediden yetmişe tüm köy olarak muhtarımızın sonuna kadar yanındayız. Mücadelemiz hukuk içerisinde kalmak koşuluyla yılmadan devam edecektir. Bu toplantının amacı da hem haksız bir kararla görevinden uzaklaştırılan muhtarımızın yanında olduğumuzu gösterebilmek hem de tek isteğimizin haksız uygulamalara son verilmesi olduğunu kamuoyuna bir kez daha duyurabilmektir" ifadelerine yer verdiler.

Ne olmuştu

Vezirköprü de 27 Eylül'de Vezirköprü Belediyesi önünde yapılan eylem sırasında belediye binası taş yağmuruna tutularak camları kırılmış ve eylem sonucunda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklanmış, 18 kişiye de adli kontrol verilmişti. Basın açıklaması sonrası yürüyüş yapan vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Edis ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. - SAMSUN