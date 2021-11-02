Vezirköprü'de muhtarlara Mekansal Adres Kayıt Sistemi eğitimi verildi - Son Dakika

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtarlık Modülü hakkında Vezirköprü ilçesinde muhtarlara eğitim verildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Vezirköprü Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Halis Bilen ile şef Aziz Akay, muhtarlara projenin detaylarını anlattı.

MAKS projesinin Adres Kayıt Sistemi'nde sözel olarak tutulan adres bilgilerinin mekanla ilişkilendirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla hayata geçirildiğini anlatan Akay, "MAKS, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan bir projedir. Proje, yeni mekansal adres verisi üretimini içermemektedir. Bunun yerine yetkili idarelerdeki mevcut verinin ortak veri modelinde bütünleştirilmesini ve bu verinin web servis veya ara yüzler ile güncel tutulmasını amaçlamaktadır." dedi.

Eğitimde Maks Modülü Yetki alma ve Protokol İmzalama Mernis Süreci, Yerleşim Yeri Doğrulama ve Tahkikate Gönderme Modülü, Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Üretme Modülü, Adres Sorgulama, Nüfus Cüzdan Örneği Verme Modülü ve Adres Bildirim konularına değinildi.

Bilen de MAKS sisteminin bilgi yönetimi için önemli olduğunu ifade ederek, tüm muhtarların sistemi aktif olarak kullanması gerektiğini kaydetti.