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Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı - Son Dakika

Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı

29.10.2021 13:27
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı

Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı Ümraniye'de yolda oynayan 4 aylık köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.

Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı

İSTANBUL - Ümraniye'de yolda oynayan 4 aylık köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Racky isimli yavru köpek talihsiz kaza yüzünden dişleri kırılarak ve bacağından aldığı yaralar ile atlattı. Korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sokak sakinleri yavru köpeği ezen bayan sürücüye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ümraniye'de Esenkent Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün saat 11.15 sıralarında, meydana geldi. İddiaya göre tamirhane sahibi Can Celep'in baktığı Rocky isimli 4 aylık yavru köpek, iş yerinin önünde oyun oynadığı sırada bir bayan otomobil sürücüsü tarafından ezildi. Otomobil altında kalan yavru köpek, ayağa kalkarak koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü, arkasına bakmadan kaçtı. Köpeğinin ezildiğini gören tamirhane sahibi Can Celep, yaralı köpeği veterinere götürdü. Dişleri kırılan ve bacağından yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkasına bakmadan kaçan bayan sürücüye sokak sakinleri tepki gösterdi.

"Çarpan bayan sürücü en azından özür dileyebilirdi"

Yavru köpeği ezilen Can Celep, "Köpek dükkanın önünden karşı yola geçtiği esnada aracın biri duramıyarak hayvana çarpmış. Kazayı görünce çevredeki esnaflar da köpeğin başına toplandı. Köpeğe çarpan araç sürücüsü ilk başta dursada vatandaşların olay yerine geldiğini görünce kaçıp gidiyor. Biz tabii olayın telaşı ile hayvan alıp veterinere götürüp tedavi ettirdik. Dişlerinde kırık ve ayaklarında yaralanmalar var. Rocky mahallemizin maskotu herkes onu çok seviyor. Sürücü her ne kadar kadın olmuş olsa da en azından korkup kaçmak yerine bir özür dileyebilirdi. O arkasına bakmadan gitmeyi tercih etti.

Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı
Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı

Ümraniye, Otomobil, oyunlar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de vicdansız sürücü Rocky isimli yavru köpeği ezip böyle kaçtı - Son Dakika
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