Virajı alamayan kamyon yan yattı - Son Dakika

Virajı alamayan kamyon yan yattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan kamyon yan yattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Aydın Aslan yönetimindeki 47 PJ 478 plakalı kamyon Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde iken hafif virajlı olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı. Kazada Aydın Aslan, hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kamyonda bulunan eşyalar yola savrulurken, trafik bir müddet tek şeritten verildi. - ADIYAMAN

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