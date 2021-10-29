Virginia'da valilik yarışı başa baş sürerken erken oylar fikir vermiyor - Son Dakika

ABD'nin Virginia eyaletinde 2 Kasım Salı günü yapılacak valilik seçimlerinde adayların başa baş yarışı sürerken kullanılan yaklaşık 750 bin erken oy, sonuç hakkında henüz fikir vermiyor.

Bugüne kadar "Demokratların Kalesi" olarak nitelendiren Virginia eyaletinde 2 Kasım'da yapılacak eyalet valiliği seçimlerinde Demokrat aday Terry McAuliffe ile Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin arasındaki yarış başa baş sürüyor.

Eyalette bugüne kadar yaklaşık 750 milyon kişi "erken oy" sistemi ile seçim gününü beklemeden oy kullandı. Ancak Virginia'da oy kullananların üye olduğu partilerin açıklanmaması kuralı nedeniyle hangi partinin adayının üstün olduğuna ilişkin bir fikir yürütülemiyor.

Anketlerde Cumhuriyetçi aday öne geçti

Öte yandan anketlerde bugüne kadar az farkla Demokrat aday McAuliffe üstünlüğü korurken bu hafta durum, Cumhuriyetçi aday Yougkin'in lehine değişti ve Youngkin 0,9 puan farkla öne geçti.

ABD'deki anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre, anketlerde Cumhuriyetçi aday Youngkin yüzde 48,2 oy oranına sahipken Demokrat aday McAuliffe yüzde 47,3 ile rakibini yakından izliyor.

Analistlere göre, seçime 1 haftadan az kalmışken iki aday arasında 1 puandan daha az fark olması, seçimlerin kıyasıya bir yarış içinde süreceğinin göstergesi.

Beyaz Saray, Virginia'daki durumdan endişeli

Öte yandan konuya yakın birçok kaynağa göre Beyaz Saray, Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçilerin kazanmasından endişeli.

Biden yönetimi, Virginia'daki sonucun 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın performansını büyük oranda etkileyeceğini düşünüyor.

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu hafta içinde Demokrat aday McAuliffe'nin bazı etkinliklerine katılarak halkın desteğini istemişti.