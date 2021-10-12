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Vişegrad Grubu ülkeleri, AB'ye Mısır'a sığınmacı konusunda destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Vişegrad Grubu ülkeleri, AB'ye Mısır'a sığınmacı konusunda destek çağrısı yaptı

12.10.2021 18:27
Vişegrad Grubu ülkeleri, AB'ye Mısır'a sığınmacı konusunda destek çağrısı yaptı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır'ın sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmaması konusunda ciddi gayret sarf ettiğini ve bu yüzden Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır'a destek vermesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır'ın sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmaması konusunda ciddi gayret sarf ettiğini ve bu yüzden Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır'a destek vermesi gerektiğini söyledi.

Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) liderleri, Macaristan Başbakanı Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger Budapeşte'de bir araya geldi. Toplantıya, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de katıldı.

Orban, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında "Avrupa Birliği (AB) bir an önce AB-Mısır ortaklık konseyini toplamalı, Mısır'ı stratejik ortak olarak kabul etmeli ve Mısır'ın terörizmi frenlemek için teklif ettiği adımları kabul etmeli." dedi.

Mısır'dan 2016'dan beri sığınmacı taşıyan hiçbir geminin yola çıkmadığını belirten Orban, Kahire'nin bu çabasından dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, V4 ülkeleri için Orta Doğu'nun istikrara sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Mısır'ın sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmaması için verdiği mücadeleyi öven Morawiecki, AB'nin de Mısır'ın bu çabasını takdir etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Slovakya Başbakanı Heger, AB için Mısır'ın Orta Doğu'daki en önemli ortaklardan birisi olduğunu, bölgede terörle mücadele ve yasa dışı göç konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Sisi de V4 ülkelerinin ülkesine verdiği desteğin önemli olduğunu ama Batı Avrupa ülkelerinin de desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sisi, "Mısır'ın, Avrupa ülkeleri tarafından insan haklarından sorumlu tutulmaya ihtiyacı yok, bilakis siyasi, ekonomik ve kültürel durumun iyileştirilmesi için yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Ülkesinin son 5 yılda bir tane bile sığınmacı taşıyan geminin ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Sisi, bu süre zarfında Afrika'dan 6 milyon sığınmacının Mısır'a geldiğini ve bu kişileri mülteci kamplarında tutmadıklarını, misafir olarak gördüklerini söyledi.

Avrupa Birliği, Macaristan, Mülteci, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vişegrad Grubu ülkeleri, AB'ye Mısır'a sığınmacı konusunda destek çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vişegrad Grubu ülkeleri, AB'ye Mısır'a sığınmacı konusunda destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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