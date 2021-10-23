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Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı - Son Dakika

Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı

23.10.2021 15:24
Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı

Google firması, Android 12 güncellemesi Ekim ayında piyasaya sürdü. Çinli Vivo markası hızlı bir şekilde, Andoid 12 tabanlı FuntouchOS 12 güncellemesini alacak akıllı telefon listesini yayınladı.

Google firması, Android 12 güncellemesini piyasaya sürmek için yoğun bir gayret gösterdi. Şirket, Android 12 güncellemesini Ekim ayı başında dağıtımını yapmaya başladı.

Ancak, Android 12 güncellemesi dünya çapında var olan birçok akıllı telefona ulaşmamış durumadır. Bu durumun, gelecek yıla kadar bu şekilde devam edecek. Tabi, Google firmasının kendi markası olan Pixel cihazlara bu güncellemeyi sunmaktan çekinmiyor.

Bu zaman çizelgesinde, birçok akıllı telefon markası kendi işletim sistemlerini Android 12 güncellemesine uydurabilmek için çalışmalar başlamış durumdadır. Çinli Vivo markasının kendi yazılımı olan FuntouchOS 12 sistemini Android 12 ile birlikte kendi cihazlarında kullanmak istiyor.

Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Listesini Yayınladı

Vivo Android 12 İşletim Sistemini Kasım Ayında Denemeye Başlayacak!

Vivo, Android 12 tabanlı FuntouchOS 12 beta sürüm programını açıkladı. Güncelleme, S serisi, V serisi, X serisi ve Y serisi altındaki yaklaşık 31 akıllı telefona gelecek. Beta testi önümüzdeki ay en kısa sürede başlayacak. Güncellemenin Beta sürümü ilk olarak en yeni amiral gemilerine sunulacak ve premium Vivo X70 Pro+ bunu alan ilk Vivo marka telefon olacak.

Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı

Aralık 2021 ve Ocak 2022

Aralık ayında şirket, Vivo X70 Pro+, X60 Pro, X60, Vivo V21 ve Y72 5G için Android 12 beta sürümünü piyasaya sürecek. Vivo X70 Pro+ ile duyurulan Vivo X70 Pro, beta sürümünü yalnızca Ocak 2022'de alacak.

Bazı orta sınıf cihazlar da dahil olmak üzere diğer akıllı telefonlar aynı ay içinde Android 12 beta sürümünü alacak. Android 12'yi alacak orta sınıf telefonların başlangıç ??grubu, Vivo V21e 5G, V20 2021, V20, Y21, Y51A ve Y31 olacağı bildirildi.

Mart ve Nisan 2022

Mart 2022'de güncelleme, 2020'nin başlarından itibaren birinci sınıf orta sınıf akıllı telefonlar olan X50 ve X50 Pro'ya ulaşacak.

Aynı ayda V20 Pro, V20 SE, Y33s, Y20G, Y53s ve Y12s adlı akıllı telefonlar güncellemeden faydalanacak.

Nisan 2022'nin başında, S1 ve Y19 adlı cihazlar Android sürümünü getirecek. Ay sonuna kadar V17, V17 Pro, S1 Pro, Y73, Y51, Y20, Y20i ve Y30 gibi cihazlar son kez Android 12 güncellemesi almış olacak.

Funtouch OS 12, şirketin küresel yazılımının en son yinelemesidir. Şirket, Funtouch OS 12 güncellemesi konusunda net bilgiler vermekten çekiniyor.

Bu sistemin Android 11'de başarıya ulaştığı için şirket tarafından önemsenmektedir. Şirket hızını kesmeden, gelecekteki cihazları için Android 12'yi getirmeyi planlıyor.

Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı

Münir Karaloğlu, Android, Google, Ekim, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vivo, Android 12 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefon Listesini Yayınladı - Son Dakika
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