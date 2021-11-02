"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" başvurulara açıldı - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından TR82 Bölgesi'ndeki mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarındaki gençlere yönelik "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı", başvurulara açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen "Mesleki Eğitim Teması" kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kastamonu, Çankırı, Sinop İl Milli Eğitim müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"na başvurular, 1 Kasım itibarıyla başladı.

TR82 Bölgesi'nde bulunan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik programa başvurular, 11 Kasım'a kadar, "www.vocathlon.org" üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvuruların ardından 19 Kasım'da kampa katılmaya hak kazananlar, il milli eğitim müdürlüklerinin, ajansın (www.kuzka.gov.tr) ve programın (www.vocathlon.org) web sayfasında ilan edilecek.

Üç yıldır yürütülen programın bu yıl şartlarda değişiklik olmaması halinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanıyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek programa, bölgede mesleki eğitim veren okullardan dinamik ve takım çalışmasına yatkın, değişen teknolojiyi yakından takip eden, motivasyonu yüksek, yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan öğrenci ve öğretmenlerin katılması hedefleniyor.

Program kapsamında öğrencilere önce, "Girişimcilik temel kavramlar ve vocathlon programı nedir, projeci düşünme eğitimi, tasarım odaklı düşünme eğitimi, iş modeli kanvası, takım çalışması, zaman yönetimi, etkili iletişim ve sunum teknikleri ve motivasyon sağlama ve kampa hazırlık" konularında çevrim içi ortamda eğitim verilecek.