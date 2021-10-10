Vodafone'dan devretme özelliği - Son Dakika

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu+ Tarife'ye 'devretme özelliği' eklediğini açıkladı. Böylece kullanıcılar, kullanmadıkları GB (Gigabyte), dakika ve SMS haklarını bir sonraki aya devredebilecek.

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu+ Tarife'ye iki yeni özellik eklediğini duyurdu. Böylece Süper Uyumlu+ Tarife'yi kullanan müşterilerin, tarifenin devretme özelliğinden de yararlanabileceği ve bu özellikle kullanmadıkları GB (GigaByte), dakika ve SMS hakları bir sonraki aya devredebileceği belirtildi.

"MÜŞTERİLER İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TARİFE İÇERİĞİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Süper Uyumlu+ Tarifemiz, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Vodafone Faturalı'ya yeni gelen her 3 müşteriden bu tarifeyi tercih ediyor. Sürekli yeni özelliklerle geliştirdiğimiz Süper Uyumlu+ Tarife'de iki önemli değişiklik yaptık. Buna göre müşterilerimiz, tarifemizin devretme özelliğinden yararlanarak, kullanmadıkları GB, dakika ve SMS haklarını bir sonraki aya devredebiliyor. Ayrıca, tarifemizin içerik alternatiflerini de artırdık. Böylece müşterilerimiz, ihtiyaçlarına en uygun içeriği seçebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

AYDA BİR KEZ İÇERİK DEĞİŞİMİ

Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarının, aktivasyon anında tarifelerindeki içerikleri ihtiyaçlarına göre seçmesi durumunda kullanmadıkları içerikler için ödeme yapmak zorunda kalmadığını belirten Şahin, "İhtiyaçları değiştiğinde ayda bir kez tarifelerini değiştirmeden tek tıkla içeriklerini değiştirebiliyor ve tarifelerindeki içerikleri ne zaman ve nasıl güncellemeleri gerektiği konusunda dijital asistan TOBi'den danışmanlık alabiliyor" diye konuştu.

"DURMA ÖZELLİĞİ HEDİYE"

Yeni özelliklerle müşterilerin kendi oluşturduğu tarifeleri aşmaması için TOBi tarafından yönlendirildiğini de söyleyen Şahin, "Müşterimiz isterse, hediye 'durma özelliği'ni alabiliyor. Durma özelliği ile kullanıcının faturası kendiliğinden duruyor ve kullanıcı istemedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Durma özelliği hediyesi, Vodafone Yanımda uygulamasından TOBi'ye 'durma özelliği' yazılarak aktifleştirilebiliyor" bilgini verdi.

TOBi'DEN DANIŞMANLIK

Vodafone'un bireysel müşterileriyle 700'den fazla konuda ayda 7 milyona yakın sohbet gerçekleştiren, Yapay Zeka tabanlı kişisel asistan TOBi'nin, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına genel olarak tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgilendirme yaptığını kaydeden Şahin, TOBİ'nin öneri sunduğu müşterilerin içerik değiştirme özelliğini 3 kat daha fazla kullandığını da sözlerine ekledi.