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Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu - Son Dakika

Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu

09.10.2021 12:16
Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli 'kusursuz kulak' Bager Çalışcı'nın bir araya geldiği Vodafone 5G reklamı, IPSOS Adwatch tarafından hazırlanan 'En Çok Hatırlanan Reklamlar' listesinde ağustos ayında yüzde 2,6 hatırlanma oranıyla en çok hatırlanan üçüncü reklam filmi oldu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli 'kusursuz kulak' Bager Çalışcı'nın bir araya geldiği Vodafone 5G reklamı, IPSOS Adwatch tarafından hazırlanan 'En Çok Hatırlanan Reklamlar' listesinde ağustos ayında yüzde 2,6 hatırlanma oranıyla en çok hatırlanan üçüncü reklam filmi oldu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve 'kusursuz kulak' Bager Çalışcı'nın yer aldığı Vodafone 5G reklamı, IPSOS Adwatch tarafından hazırlanan 'En Çok Hatırlanan Reklamlar' listesinde ağustos ayında en çok hatırlanan üçüncü reklam filmi oldu. Tüm kategoriler içinde e-ticaret reklamlarının hemen ardından üçüncü sıraya yerleşen Vodafone 5G reklamı, telekomünikasyon özelinde ise ağustos ayının en çok hatırlanan reklamı oldu.

BAGER'İN YETENEĞİ MİLYONLAR DUYDU

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin ancak insanla birlikte anlam kazandığına, teknolojinin gücünün insan ruhunun gücüyle birleştiğinde hayatı iyileştirebileceğine inanıyoruz. Bu inançla, 2023 itibarıyla Türkiye'de de hayatımıza girmesini beklediğimiz 5G teknolojisini şimdiden insanlığın faydasına sunmaya başladık. Ünlü sanatçımız Haluk Levent ile 'kusursuz kulak' Bager Çalışcı'yı bir araya getirdiğimiz reklam filmimizde, Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisini tanıttık. Bu teknoloji sayesinde, Levent ve Çalışcı aralarındaki 1400 kilometre mesafeye rağmen aynı eseri birlikte seslendirme imkanı buldu. Sunduğumuz teknoloji aynı zamanda Bager'in yeteneğini milyonlara duyurmamızı ve Haluk Levent ile piyano çalma hayalini gerçekleştirmemizi de sağladı. Reklam filmimiz, IPSOS Adwatch tarafından ağustos ayı için hazırlanan 'En Çok Hatırlanan Reklamlar' listesinde üçüncü sırada yer aldı. Vodafone olarak, 5G yolunda teknolojiyi insanlığın faydasına sunmaya devam edeceğiz."

VODAFONE 5G EŞZAMANLI BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ

Haluk Levent'in Vodafone Park'tan, Bager Çalışcı'nın ise Muş'tan piyanoda "Elfida" adlı parçayı çaldığı reklam filminde, Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi tanıtılıyor. Filmde, Levent ve Çalışcı aralarında yaklaşık 1400 kilometre mesafe bulunmasına rağmen 5G sayesinde karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına basarken görülüyor. 4.5G'ye kıyasla ortalama 10 milisaniye daha düşük gecikme süresine sahip olan 5G, Levent ve Çalışcı'nın herhangi bir kesinti ya da ses kaybı yaşamadan aynı eseri birlikte seslendirmesine imkan veriyor.

Adwatch'un 'En Çok Hatırlanan Reklamlar' listesi, televizyonda yayınlanan reklamların spontane hatırlanma, beğeni, ağızdan ağıza konuşulma düzeylerinin izlenmesiyle oluşturuluyor. Türkiye'nin 81 ilinden 15-60 yaş arası tüketicilerin katıldığı araştırmada, ayda 1200 kişiyle görüşülüyor. Araştırma için Bilgisayar Destekli Telefon Anketi (CATI) yöntemiyle veri toplanıyor.


Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu
Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu
Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu

Görme Engelli, Haluk Levent, Vodafone, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone'un 5G filmi, en çok hatırlanan üçüncü reklam oldu - Son Dakika


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