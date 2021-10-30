Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın , Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan Sonsırma, Hilal Kocakara, Deniz Emrelli, Ecenur Aksoy, Cansu Bir )

Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor

AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı