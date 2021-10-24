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WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

24.10.2021 23:06

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Başpiskoposluk, ilk açıklamasından birkaç saat sonra yaptığı yeni paylaşımda, Bartholomeos'un kendini iyi hissettiğini ancak doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Bartholomeos'un durumunu yakından takip ettiği ve Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu ile yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos'un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi bekleniyor.

WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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