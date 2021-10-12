WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde - Son Dakika

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde

Yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevre savunucusu örgütlerinin destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde devam etti.

Yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevre savunucusu örgütlerinin destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde devam etti. Protestocular pankartlar taşıdı ve adalet talep eden sloganlar attı. Mitingin düzenleyicisi "İnsanlar Fosil Yakıtlara Karşı" grubu, destekçilerine etkinliğe katıldıkları için birçoğunun tutuklanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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