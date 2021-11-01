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WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi - Son Dakika

WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi

01.11.2021 23:55

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir.

Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor." dedi.

"Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir"

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerinin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.

Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de YPG/ PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara ise Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye'de "spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettiklerini" söyledi.

WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi
WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi
WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi
WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi - Son Dakika
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