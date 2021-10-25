WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın - Son Dakika

WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın

ÖZELLİKLE yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği iddia edilen Esenler'deki laboratuvara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerince baskın düzenlendi.

ÖZELLİKLE yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği iddia edilen Esenler'deki laboratuvara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerince baskın düzenlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarda, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, sözkonusu laboratuvara baskın düzenledi. YAPILAN BASKIN GÖRÜNTÜLENDİ İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, Esenler'deki laboratuvara girerek iddialara yönelik incelemeler yaptı. Ekipler, laboratuvardaki bilgisayar kayıtlarını inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, Esenler'deki laboratuvara girerek iddialara yönelik incelemeler yaptı. Ekipler, laboratuvardaki bilgisayar kayıtlarını inceledi. İnceleme yapıldığı sırada turistlerin laboratuvar merkezine sonuç almak için geldikleri görüldü. Laboratuvar çalışanları ile müşterileri arasında geçen konuşmalar da kameraya yansıdı. Denetim öncesinde laboratuvar merkezinin duvarında asılı olan eğitim sertifikasının, baskın anında kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

Son Dakika

Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti

Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz

Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz

Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi

Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı

Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti