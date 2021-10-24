Yaban keçileri Deriner Barajı çevresindeki dik yamaçlarda yer çekimine meydan okuyor - Son Dakika

Yaban keçileri Deriner Barajı çevresindeki dik yamaçlarda yer çekimine meydan okuyor

ARTVİN - Artvin'de Deriner Barajı çevresinde bulunan dik yamaçlara çıkan yaban keçileri, metrelerce yüksekliğe aldırmadan yer çekimine meydan okuyor. Yaban keçilerin tehlikeli yolculukları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 249 metre gövde yüksekliğindeki Deriner Barajı çevresinde bulunan dik yamaçlara çıkan yaban keçileri, görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Keçilerin yiyecek arama serüvenin görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimini umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçileri, baraj duvarına çıkmaları yaptıkları kadar ilginç. Kayalardan tuz ihtiyacını gidermek için sürüler halinde bu tehlikeyi göze alan keçilerin bu zorlu yolculukları görüntülenirken, özellikle sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp, besinlerini bu şekilde karşılıyorlar. Keçiler, zarif ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar. Keçilerin bu yiyecek serüvenleri, bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.