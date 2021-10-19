Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi - Son Dakika

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi
ERZURUM - Doğa Koruma Milli Parkla İl Müdürlükleri tarafından koruma altında olan yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi.
Erzurum- Tortum karayolu üzerinde bulunan kayalık dağlara tırmanan yaban keçisi sürüsü doğal ortamında görüntülendi. Sonbaharın gelmesiyle yaprakları sararan ağaçların arasında sürü halinde gezen yaban keçileri kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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