Yabancı öğrenciler Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

Erasmus Projesi kapsamında Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı, "Erasmus +KA105 Gençlik Değişim Projeleri" kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler Beypazarı ilçesini gezdi.

Öğretmen ve öğrenciler ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Okul Müdürü Hamza Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 ülkeden öğrencileri kucaklayan projede çok kültürlülüğü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu sayede gençlerin yaşam kalitesinin de yükseleceğine işaret eden Yılmaz, "Hem kurumumuzda hem de proje ortaklarımız olan Litvanya, Polonya, Romanya ve İspanya'dan gelen gençlerle kültürel aktivite gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihe bir yolculuk ettik. Proje ortaklarımız geziden çok memnun kaldılar." dedi.