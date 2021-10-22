Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı daire yangın çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar kent merkezi Marulcu Mahallesi'nde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı bir aparmanın giriş katımda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Dairenin balkonundaki kombiden çıkan ateşin balkonda bulunan pamuklara sıçramasıyla meydana gelen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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