Üye Girişi
Yağışların azlığı nedeniyle büyümeyen "döküntü elmalar" meyve suyu oluyor - Son Dakika

Yağışların azlığı nedeniyle büyümeyen "döküntü elmalar" meyve suyu oluyor

28.10.2021 11:42
Yağışların azlığı nedeniyle büyümeyen

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yağışların az olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamayan "döküntü" elmalar, alım merkezlerinde toplanarak meyve suyu üreten fabrikalara ulaştırılıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yağışların az olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamayan "döküntü" elmalar, alım merkezlerinde toplanarak meyve suyu üreten fabrikalara ulaştırılıyor.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yağışların az olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamayan ve "döküntü" olarak nitelendirilen elmaların oranı da arttı.

Yaklaşık 25 bin ton elma üretiminin olduğu Konya'nın Bozkır ilçesinde, bu yıl üretilen elmaların yaklaşık 8 bin tonu "döküntü" düzeyinde kaldı.

Bozkır ilçesine bağlı mahallelerden ve komşu ilçelerden getirilen "döküntü" olarak nitelendirilen elmalar, ilçede bulunan merkezlerde toplanıyor. Elmaların daha sonra meyve suyu üreten fabrikalara ulaştırılarak, meyve suyuna dönüşmesi sağlanıyor.

Bozkır'da döküntü elma toplayan Ali Cebeci, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır döküntü elma alımı işini yaptığını söyledi.

Köylülerin bahçelerinden topladıkları elmaları alım merkezlerine getirdiğini ifade eden Cebeci, "Biz de bu elmaları alıp değerlendiriyoruz. Yaptığımız bu işle dökülen ve toprağa düşecek elmaları çürümeden değerlendirip, meyve suyu olmak üzere fabrikalara ulaştırıyoruz. Köylümüz de bu şekilde ürünleri boşa gitmeden ekonomik anlamda faydalanıyor." dedi.

Cebeci, bu sene geçen seneye oranla daha fazla "döküntü elma" geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağışların az olması nedeniyle bu sene elmalar ufak kaldı. Elmalar hep döküntüye gidiyor. Bölgemizde neredeyse sandığa hiç elma girmiyor ve hep döküntüye gidiyor. Elmalar, ufak kalınca boşa gitmemesi için dalından çırpılıp döküntüye getiriliyor. Üreticinin durumuna göre kimisi traktörle, kimisi özel araçlarıyla, kimisi çuvalla ve poşetle getiriyor. Sizin anlayacağınız çürüyüp ekonomiye katkısı olmayacak ürünler, çürümeden bize ulaştırılarak ekonomiye kazandırılıyor."

Döküntü elmanın kilosunu 90 kuruştan aldıklarını anlatan Cebeci, şu ana kadar 300 tona yakın döküntü elma aldığını bildirdi.

"Elmalarımız boy yapamadığı için önceki seneye oranla ciddi anlamda döküntüye gidiyor"

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk de ilçede 40 bin dekar alanda meyve üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Elmanın da bölgede yetiştirilen başlıca ürünlerden olduğunu aktaran Öztürk, "Bu sene ilçemizde yaz yağmurları yağmadı ve su oranı düşük olan ağaçlar, haliyle elmalarını dolduramadı. Küçük ve cılız kalan elmalar da boy standartlarını karşılayamadı. Üreticilerimiz de dalında kalan bu elmaların çürüyerek tarlalarına zarar vermemesi için hem de ekonomik olarak yaptığı masrafların bir bölümünü karşılayabilmek adına ağaçlarını silkerek döküntü elma olarak toptancılara getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sene kuraklıktan her ürünün olumsuz etkilendiğini dile getiren Öztürk, "Kuraklık nedeniyle buğdaylarımız boy yapmadı. Aynı şekilde elmalarımız da boy yapamadığı için önceki seneye oranla ciddi anlamda döküntüye gidiyor." dedi.

Elmaların düştükleri yerde çürüyerek toprakta asit oluşturduğunu, asidin de ağaca zarar vererek sonraki yıllarda verimin düşmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, üreticilere, dalında kalan veya dökülmüş ürünlerini mutlaka toplayıp "döküntü" olarak satıp, maliyetlerinin en azından bir kısmını karşılamaları tavsiyesinde bulundu.

İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş da ilçede yaklaşık 20 bin dekar arazide elma üretimi yapıldığını bildirdi.

Bölgede 6 döküntü elma toplayan merkez olduğunu ifade eden Durmuş, yılda toplam 25 bin ton elma üretildiğini ortalama 8 bin tonunun döküntü elma olarak, meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini bildirdi.

Hisarcık, Bozkır, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağışların azlığı nedeniyle büyümeyen 'döküntü elmalar' meyve suyu oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
"Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
10:09
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:47:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışların azlığı nedeniyle büyümeyen "döküntü elmalar" meyve suyu oluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement