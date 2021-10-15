Yağlıdere'de İmam Hatip Okulları haftası konferansı düzenlendi - Son Dakika

Yağlıdere'de 13-17 Ekim İmam Hatip Okulları Haftası kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Ramazan Topcan, davasının farkında İmam Hatip gençliği ile beraber olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

"Kardeşlerim, üzülerek ifade edeyim ki modern dünya, maddeyi yücelten ve manayı dikkate almayan bir uygarlık tasavvuru oluşturuyor." ifadelerini kullanan Topcan, şunları kaydetti:

"Kendi çıkarı ve menfaati için bütün dünyayı yakacak kadar gözü kararmış, bencil bir toplum inşa ediyor. Kendi milletine, tarihine yabancı, milletin değerleri ile kavgalı insanlar yetiştiriyor. Bütün bunların yanında dünya böyle gitmez diye haykıran bir nesil var, sizler varsınız. Siz, milletin umudu, sizler milletin beklentisisiniz. Sizler bir avuç gönüllü insanın duasısınız. Büyüklerinizin güvenine layık olun. Sizler, kadim davanın günümüzdeki temsilcilerisiniz. Mukaddes yükün hamallarısınız. Sizler, inancına, kültürüne, tarihine, medeniyetine sahip çıkacak gençlerimizsiniz. Bu kutlu mücadele artık sizlerin omuzlarında ilerleyecektir."

Konferansta İmam Hatip Okullarının kuruluş serüvenini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda Okul Müdürü Hüseyin Bıyık ve İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül, Topcan'a plaket takdim etti.