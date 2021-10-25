Yahşihan Belediyesi'nden Kitapların Işığında 2. Gençlik Kampı - Son Dakika

DOLU DOLU ETKİNLİKLER OLACAK

Yahşihan Belediyesi, Hisarköy Ormanında geçtiğimiz yıllarda düzenlenen "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" etkinliğinin ikincisini düzenleyecek. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan ilçesine bağlı Hisarköy Ormanında düzenleyeceğimiz 'Kitapların Işığında 2. Gençlik Kampı' etkinliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi. 30 Ekim Cumartesi günü, Hisarköy Ormanında düzenlenecek olan "Kitapların Işığında 2. Gençlik Kampı" etkinliğinde; kitap okuma, açık hava sineması, mini konserler, geleneksel oyunlar, karaoke etkinliği ve çekilişler gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aynı zamanda Kırıkkaleli yazarlar kendi kitaplarını imzalayacak. Yahşihan Belediyesi kamp etkinliği için ücretsiz servisler ve ikramlıklar hizmeti sunacak.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Yahşihan Belediyesi tarafından yapılacak olan kampa, tüm üniversite öğrencilerinin ve vatandaşların davetli olduğunu belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şunları söyledi; "Yahşihan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yönelik pek çok projeyi hayata geçirmekteyiz. Daha önce ilkini gerçekleştirdiğimiz kampımızı geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu sene inşallah dolu dolu yapacağız. Kampta; kitap okuma, açık hava sineması gibi pek çok etkinlik yapılacak. Bu kamp ile vatandaşlarımız güzel vakit geçirecekler. Vatandaşlarımız battaniyesini, minderini ve çadırını alıp gelsin gerisini bize bıraksın. Kampımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir."