Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100'den fazla zeytin ağacını kesti - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 100'den fazla zeytin ağacını kestiği, bazılarına da böcek ilacı sıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud köyü kırsalında zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin 100'den zeytin ağacını kestiği, bazı ağaçlara böcek ilacı sıktığı, mahsulü de çaldığı ifade edildi.

Yine Nablus'a bağlı Yatma köyünde ise Filistinli bir çiftçinin zeytin toplama gereçlerinin Yahudi yerleşimcilerce çalındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.