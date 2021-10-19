- Yakalanan DHKP/C üyelerinin 4'ü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütü DHKP/C üyelerinin 4'ü tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'nin de aralarında olduğu 16 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan 91 şüphelinin 14'ü, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar arasındaki 10 şüpheli 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı. Terör zanlılarından D.Ö., A.N.Ö., G.N.K. ve E.D. isimli 4 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.15 Ekim'de jandarma ve polis ekipleri tarafından 16 ilde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ger kalan DHKP/C üyelerinin polis ve jandarmadaki sorguları devam ediyor. SK-ZA-