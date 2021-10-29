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Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu

29.10.2021 11:30
Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde kendisine ait evde yalnız yaşayan Ahmet Sapmaz'dan (71) komşuları Salı gününden bu yana haber alamayınca, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştılar. Defalarca aramalarına rağmen Sapmaz'ın telefonu açmaması üzerine komşuları yedek anahtarla kapıyı açarak Sapmaz'ın evine girdi. Eve giren komşular Sapmaz'ı elinde telefonla koltukta oturur halde buldu. Sapmaz'a seslenen komşuları Sapmaz'ın hareketsiz kaldığını görünce durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sapmaz'ın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sapmaz'ın evinde etil alkol üretiminde kullanılan malzemelere rastlandı. Komşuları Sapmaz'ın alkol ürettiğini ve ürettiği alkolü kullandığını ileri sürdü.

Sapmaz'ın kesim ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. - ANTALYA

Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu

Ahmet Sapmaz, Gazipaşa, Antalya, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız yaşayan emekli adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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