Yalova Araştırmaları Kongresi başladı - Son Dakika

Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalova Araştırmaları Kongresi'nin (YAK 2021) açılışı yapıldı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen kongrenin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongre açılışında konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Suat Cebeci, üniversitelerin toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Üniversite olarak kentle ilgili bir kongreyi düzenledikleri için mutlu olduklarını anlatan Cebeci, şöyle konuştu:

"Hem ülkemiz hem de Yalova özelinde kalkınma ve gelişme potansiyeli ve bunun aktivasyonu konusundaki çalışmaları önemsiyoruz. Üniversitemiz henüz kuruluş aşamasında hepinizin de bildiği sıkıntıya maruz kaldığı için gelişmesini geciktirmiş oldu ama son üç yıl içerisinde 4 fakülteden 9 fakülteye çıktık. Artık üniversitemiz rüştünü ispat edebilecek bir olgunluğa ulaşmış durumdadır. Bundan sonraki çalışmalarımızda bilimsel birikim ve becerilerimizi kullanarak ülkemiz ve yöremizin hem ekonomik hem sosyal hem kültürel gelişmesi yönünde daha aktif hale gelmeye çalışacağız."

Türkiye'nin önünü açacak bilimsel çalışmaların her alanında var olmaya devam edeceklerine de vurgu yapan Cebeci, "Üniversitemize daha fazla sahip çıkalım. Daha samimi daha içten duygularla iş birliği yapalım. Herhangi bir önyargı olmaksızın bu güç birliği ile ülkemizi de yöremizi de daha ileriye taşıyalım niyetindeyiz. Sizlerden de bu duyguyla destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Rahmi Karakuş'un yaptığı bölümde aynı zamanda eski Yalova Valisi de olan Prof. Dr. Yusuf Erbay ile Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuşmalarını yaptı.

Açılış programı sonrası, Yalova ile ilgili tarih, tarım, tersanecilik, turizm, hayvancılık, süs bitkileri, afet gibi konularda 22 üniversite ile 6 kurumdan 124 yazar tarafından kaleme alınan 84 bildirinin yer alacağı oturumlara geçildi.

Kongreye, Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, il, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.