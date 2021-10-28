Yalova'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı - Son Dakika

Programa, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk'ün Yalova'ya gelişi ve sonrasındaki dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, Halk Eğitim Merkezi'ndeki "Cumhuriyet döneminde Atatürk ve Yalova" konulu söyleşi takip edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Nesim Eski ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı.

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