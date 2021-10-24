Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova'da otomobili devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yalova'da otomobili devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yalova istikametinden Kocaeli'ne seyir halinde olan 77 AAP 587 otomobil henüz adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ters dönen araçtan çıkarak, Yalova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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