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Endemik "kalın dudaklı tatlı su kefali"nin nesli kritik seviyeye düşüyor - Son Dakika

Endemik "kalın dudaklı tatlı su kefali"nin nesli kritik seviyeye düşüyor

23.10.2021 13:48
Endemik

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında 2014'te tespit edilen endemik "squalius cephaloides (kalın dudaklı tatlısu kefali)", ekiplerin yürüttüğü çalışmayla yakın koruma altında tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında 2014'te tespit edilen endemik "squalius cephaloides (kalın dudaklı tatlısu kefali)", ekiplerin yürüttüğü çalışmayla yakın koruma altında tutuluyor.

Bakanlığın yürüttüğü proje kapsamında 2014'te "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme İşi" adı altında çalışmalara başlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki derede "kalın dudaklı tatlı su kefali"ni tespit etti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere yönelik listesindeki verilere göre, balığın, Armutlu ilçesinde tamamen yok olduğu ve sadece Teşvikiye akarsu sisteminde yaşadığı ortaya çıktı.

Ekiplerin yılda 2 kez yaptığı bilimsel çalışmada, dünyada sadece Teşvikiye Deresi'ndeki 10 kilometrelik alanda görülen balığın sayısı, ağırlıkları ve yaşadığı suyun kalitesi ölçülüyor.

Kaçak avlanmaya karşı bölgede devriye gezen ekipler, türün yok olmaması için çaba gösteriyor.

Balıkla ilgili yürütülen çalışmanın başında bulunan DKMP Yalova Şube Müdürlüğü Şefi biyolog Esra Keskin Uzuner, AA muhabirine, ekibiyle derede yürüttükleri çalışmayı anlattı.

Uzuner, "Bu balık şu an dünyada küresel ölçekte nesli tehlike altında olan türler listesinde duyarlı kategorisinde. Ancak 10 kilometrelik alanda sıkıştığı için kritik seviye kategorisine gidiyor. O yüzden bu balığı izlemeye aldık." diye konuştu.

Balığın deredeki popülasyon durumunu yakından takip ettiklerini belirten Uzuner, şunları kaydetti:

"Derenin su kalitesiyle ilgili de bilgi elde etmiş oluyoruz. Balığımız hem otsu hem de hayvansal besinlerle besleniyor. Nisan-haziran üreme dönemi. Balığımız lokal endemik tür, yani dünyada sadece bu bölgede bulunduğu için şu an koruma altında. O yüzden avlanması yasak. Bu türün gelecek nesillere devamlılığını sağlayabilmek için düzenli takibini yapıyoruz. Bu çalışmada biyolog olarak görev alıyorum. Yaptığımız çalışma bilimsel olarak da iyi şekilde ilerliyor. Yaklaşık 3 yıldır bu çalışmayı düzenli sürdürüyoruz."

Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor
Endemik kalın dudaklı tatlı su kefali nin nesli kritik seviyeye düşüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Teşvikiye, Yalova, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endemik 'kalın dudaklı tatlı su kefali'nin nesli kritik seviyeye düşüyor - Son Dakika


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