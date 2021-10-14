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Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi - Son Dakika

Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi

14.10.2021 12:17

Tarihi çeşme ve yapıları, yöresel yemekleri hinkal ve pakukla, boynuz takı işlemeciliğiyle ziyaretçi çeken, Yalova merkeze bağlı Güneyköy'ün meydanı yenilendi.

Tarihi çeşme ve yapıları, yöresel yemekleri hinkal ve pakukla, boynuz takı işlemeciliğiyle ziyaretçi çeken, Yalova merkeze bağlı Güneyköy'ün meydanı yenilendi.

Osmanlı-Rus Harbi sonrasında 1896'da bölgeye yerleşen Dağıstanlıların kurduğu, Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Reşad'ın 1909'da yaptırdığı çeşmenin geçmişten bugüne korunduğu Güneyköy'de yaşayanlar yenilenmiş meydana kavuştu.

Yalova Valiliği ve İl Özel İdaresince hazırlanıp Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 940 bin liralık desteğiyle hayata geçirilen "Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlamlaştırma Projesi" kapsamında çeşme ve çevresindeki yapılar aslına uygun restore edildi.

Muhtar Hacı Murat Erhan, AA muhabirine, köyün 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin ardından Kuzey Kafkasya'dan gelen dedeleri tarafından kurulduğunu söyledi.

Eski isimleri Elmalı ve Reşadiye olan orman köyünde çoğunlukla Kafkasya kökenlilerin yaşadığını belirten Erhan, projenin çok güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Osmanlı döneminde kurulmasına rağmen düzenli yapılaşmaya sahip köyde çıkmaz sokak bulunmadığını aktaran Erhan, şöyle konuştu:

"Ecdadımız çok güzel bir yerleşim yapmış. Biz de ecdadımıza yakışır şekilde, vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu yaşamaları için iyi bir örnek teşkil etmesini istedik. Proje çalışmaları genelde Osmanlı mimarisi kullanılarak yapıldı, çok da hoş oldu. Meydanı görenler çok güzel olduğunu söylüyor. Buraya yapılan her hizmet için teşekkür ediyoruz. Allah devlete, millete zeval vermesin."

"Gelenlerden 'Ne güzel köymüş' ifadelerini duyacağız"

Köy sakinlerinden İdris Atik de Güneyköy'ün geçmişi hakkında bilgi verdi.

Birinci Dünya Savaşı'na köyden giden 316 kişiden sadece 12'sinin dönebildiğini bildiklerini aktaran Atik, "Şehitlerimiz arasında hepimizin dedeleri mevcut." dedi.

Köylüler olarak meydan projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Daha önce Safranbolu'ya gitmiştim. Orada da böyle evleri gördüğümüzde çok hoşumuza gitmişti. Köyümüz sanki o havayı yakaladı. Bir iki ay içinde aynı güzelliğe burası da kavuşacaktır diye düşünüyorum. Köyümüze gelenlerden 'Ne güzel köymüş' ifadelerini duyacağız. Bizleri de tanıdıktan sonra sadece köyün değil, insanlarının da güzelliğini görecekler."

Meydanda yöresel yemek ve tatlılar üzerine iş yeri bulunan Müyesser Marti de projeyle köyün çok farklı görünüme kavuştuğunu vurguladı.

Marti, "Çok güzel oldu. Sadece köy için değil, bizler için de çok iyi oldu. Biz çok beğendik. İnşallah köyümüze gelenler de çok beğenecekler. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi
Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Kafkasya, Osmanlı, Yalova, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Kafkas köyünde meydan Osmanlı mimarisiyle yenilendi - Son Dakika
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