Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Beyazay Derneği üyelerini kabul etti - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde engellilere yönelik başarılı çalışmalar yürüten Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi yönetimini kabul etti.

Vali Erol ile bir araya gelen Şube Başkanı Fatih Olğun ve yönetim kurulu üyeleri, il genelinde engellilere yönelik yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çalışmaları anlattı.

Derneğin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erol, il genelinde dernek farkı gözetmeden etkin, verimli ve kayda değer çalışma isteklerinin tamamına destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Engellilerin sorunlarına karşı duyarlı davrandıklarını ve bu noktada valilik olarak tüm birimlerinden de hassasiyet beklediklerini dile getiren Erol, bu noktada yapılacak çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Ziyarette söz alan Şube Başkanı Olğun ise, dernek olarak önemli çalışmalara imza attıklarını, yaptıkları çalışmalar ve düzenledikleri etkinliklerle kamuoyu nezdinde takdir topladıklarını ifade etti.

Olğun, "Sen ben kavgasına girmeden ilimiz genelinde ikamet eden tüm engelli bireylere ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Var olan problemlerin etkin çözüm yollarını arayarak bilimsel çözümler üretmeye çaba gösteriyoruz. Üstünkörü çözümler yerine kalıcı çözümlere odaklanıyoruz. Bu noktada tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde işbirliğine giderek tüketim anlayışından uzak, üretmeyi düşünen bir dernekçilik anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Yakın zamanda hayata geçirecekleri proje ve çalışmalarla ilgili destek talebinde de bulunan Olğun, henüz iki yıllık bir şube olmalarına rağmen her geçen gün daha fazla engelli birey ve ailesine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.