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Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı

24.10.2021 11:18
Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı

KAYSERİ'de, Hilal K., yamaç paraşütüyle iniş öncesi rüzgara kapılarak önce ağaç dallarına sonra bir bağ evinin duvarına çarptı.

KAYSERİ'de, Hilal K., yamaç paraşütüyle iniş öncesi rüzgara kapılarak önce ağaç dallarına sonra bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776 Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan yüksek lisans öğrencisi Hilal K., bu sabah Ali Dağı'nın zirvesinden tekli atlayış yaptı. Rüzgarın da etkisiyle paraşüt yerleşim alanlarına doğru yöneldi. İniş öncesi rüzgara kapılan Hilal K.'nin paraşütü önce ağaç dallarına sonra da bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı
Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı
Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı - Son Dakika
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