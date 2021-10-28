Yamaçtan kopan kara parçasına çarpan araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Artvin'de yamaçtan koparak karayoluna düşen kaya parçasına çarpan otomobil takla atınca sürücüsü yaralandı.

Artvin- Ardanuç karayolu üzerinde seyir halinde olan 08 DE 681 plakalı otomobil sürücüsü Erdinç Karakuş, bir anda önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Erdinç Karakuş ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine başlandı. - ARTVİN