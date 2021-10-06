Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika

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- Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi

Kayseri'de fabrikada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, fabrikanın sahibi gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde üzerinde bulunan metal mobilya fabrikasında iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın süngerlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikasının yanmasını gözyaşları içinde izledi

Öte yandan, fabrikanın sahibi de itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini gözyaşları içerisinde izledi. Ağlayan fabrika sahibini yakınları teselli etmeye çalıştı.