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Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak - Son Dakika

Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak

23.10.2021 23:38
Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak

- Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nın kül ve lav püskürtmeye devam etmesi nedeniyle adaya yönelik yardımların hızlandırılacağını duyurdu.

- Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak

KANARYA ADALARI - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nın kül ve lav püskürtmeye devam etmesi nedeniyle adaya yönelik yardımların hızlandırılacağını duyurdu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, facianın sürdüğü Las Palma'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, adada yanardağ faciası nedeniyle ağır darbe alan tarım ve balıkçılık endüstrilerine yönelik yardımların hızlandıracağını söyledi. Sanchez ayrıca, "Önümüzdeki salı günü yapılacak kabine toplantısında, hem istihdam planı için ekonomik kaynakların gelişini hem de tüm tarım ve balıkçılık sektörüne yönelik yardımları hızlandırmak için bir bütçe değişikliği yapacağız" dedi.

Öte yandan, Sanchez bu ayın başlarında adanın altyapısını yeniden inşa etmenin yanı sıra istihdam, tarım ve turizmin artırılması için 206 milyon euro (239 milyon dolar) fon sağlanacağını duyurmuştu.

Bilanço giderek ağırlaşıyor

Yanardağ faciasının 1 ayı aşkın süredir devam ettiği bölgede bilanço giderek ağırlaşıyor. Yanardağ patlamaya başladığı günden bu yana tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaşırken, bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yanardağdan çıkan lav, adanın ekonomik üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan muz tarlalarının da bir kısmını yok etti. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde ana koninin bir kısmının çöktüğü belirtilerek, yanardağın üzerinden kara kül bulutlarının çıkmaya başladığı ifade edildi.

Bilim adamları lav örnekleri topluyor

İspanyol bilim adamları lav örnekleri toplamaya başlamıştı. Geçtiğimiz perşembe gündüz saatlerinde başlayan örnek toplama çalışmaları dün gece saatlere kadar devam etmişti. Bilim adamları, elde ettikleri lav örneklerinde magmanın fiziksel özellikleri üzerinde inceleme yapacak.

Kanarya Adaları, Yanardağ, İspanya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak - Son Dakika


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