ANTALYA'DA 7 RUS TURİST, SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü, 4 hektarlık alan kül oldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın çıkış nedeni ile ilgili yaptıkları çalışma sonucu Sivri Dağ mevkisinde kamp yapan 7 Rus turisti gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 Rus turist, pazar günü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yakından takip ettiği olay sonrasında turistlerin tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazın uygun bulunması üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı.