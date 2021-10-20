Üye Girişi
Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor - Son Dakika

Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor

20.10.2021 11:09

Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangının yıl dönümü öncesi hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesi planlanıyor Evlerden ayrı bir yerde ahır ve samanlıkların da inşası sürüyor Çıkan yangında 42 ev ile...

Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangının yıl dönümü öncesi hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesi planlanıyor

Evlerden ayrı bir yerde ahır ve samanlıkların da inşası sürüyor

ARTVİN - Çıkan yangında 42 ev ile 64 ahır ve samanlığın kül olduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde AFAD konutlarının yapımı sürüyor. 17 Mart 2021 tarihinde çıkan yangının yıl dönümü öncesi evleri yanan hak sahiplerine konutların teslim edilmesi planlanıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanları, kentsel dönüşüm alanı ilan ederken, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı almıştı. Evi yanan ve zarar görenler vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise AFAD konutları inşa ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa ederken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlık yapımını sürüyor.

"Çok büyük tereddütlerimiz vardı devletimiz hepsini giderdi"

"17 Mart tarihinde köyümüzde çıkan yangında devletimiz, bütün bürokrasisiyle yanımızda oldu" diyen Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüz çok büyük bir yangın afeti yaşadı. Çok büyük tereddüt içindeydik fakat bugün gördük ki bütün tereddütlerimiz devletimiz giderdi. 6 aylık süre zarfında, arazi şartları gereği çok büyük kazı işlemi oldu. Kaba inşaat bitmek üzere, daha sonra iç dizayna geçilecek. 7 blok, 42 konut yapılıyor, 64 adet de çift kat olmak üzere, ahır ve samanlık yapılıyor. 96 metrekare olan evler, köy yaşamına uygun aynı zamanda modern donanıma sahip" dedi.

"Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım"

Duman, yangının çıktığı o günü unutmalarının mümkün olmadığını belirterek "Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım. Köyde evi yanan bir kez yandı ben 42 kez. Kendi acımı unuttum, vatandaşların yardımına koştum. O günü unutmamız mümkün değil. İnşallah yangını yıl dönümü öncesi hak sahipleri evlerine yerleşecekler" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mevlüt Coşan ise yetkililere teşekkür ederek "yangın anında köy bakkalında otuyordum haberi geldi çıktık ki her yer yanmış sadece itfaiyeyi beklemekle yetindik. Benim çocuklarımla birlikte 3 evim yandı, şimdi yerine yeni 3 ev yapılıyor emeği geçen herkese teşekkürlerim sunuyorum" ifadelerini kulandı.

Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor
Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor
Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor
Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor

Yusufeli, Dereiçi, Artvin, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda 11:07 Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:13 Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak         
11:14
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri         
11:05
Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor         
11:04
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi         
10:15
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement