Üye Girişi
Yangında zarar gören ormanlar için "doğal yenilenme" önerisi - Son Dakika

Yangında zarar gören ormanlar için "doğal yenilenme" önerisi

07.10.2021 11:15
Yangında zarar gören ormanlar için

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Binzet, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarının ardından ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bölgelerde doğaya müdahale edilmemesi önerisinde bulundu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Binzet, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarının ardından ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bölgelerde doğaya müdahale edilmemesi önerisinde bulundu.

Rıza Binzet, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı kentlerinde çıkan orman yangınlarının ekolojik yaşamın dengesini bozduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz'deki yangınların doğadaki canlıların yaşam alanlarında büyük zarara neden olduğunu dile getiren Binzet, şöyle konuştu:

"Ormanı bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ormanlarda canlı ve cansız faktörler var. Mikroorganizmalar, kuşlar, diğer hayvanlar, bitkiler, kara yosunları var. Ormanlar bir ekosistem, yaşam alanı aslında. Yangınlar bu habitatın bozulması anlamına geliyor. Orman yangınlarında bu canlı varlıklar ya tamamıyla ya da kısmen yok olmuş oluyor. Hayvan türlerinin bir kısmı yangından kaçabiliyor. Bitkiler ise kaçamıyor."

"Ormanlık alanlarda müthiş bir canlanma mücadelesi var"

Binzet, yanan ormanlardaki bazı bitki türlerinin yeşermeye başladığını, hayvanların doğada yeni yuvalarını inşa etme sürecine girdiğini anlatarak, "Ormanlık alanlarda müthiş bir canlanma mücadelesi var. Hem Ege hem de Akdeniz'de birinci yıldan sonra nelerin canlanacağını görebileceğiz. Bazı bitkiler erkenden canlandı ama tamamını bir yıl sonra daha iyi görebileceğiz. Ege ve Akdeniz doğanın kendini yenileyebilmesi açısından uygun bir alan." dedi.

Ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bu süreçte herkesin üzerine düşen bazı görevleri olduğunu vurgulayan Binzet, "İnsanların iyi niyetlerle ekim yapma mantığı içerisinde olmamaları gerekiyor. Bu işin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiği vatandaşlara bildirilmeli. Doğanın mücadelesi devam ettiği için her türlü müdahale oraya müdahale anlamına geliyor. Çünkü doğa kendisine yapılan müdahaleyi hiçbir zaman affetmiyor. Yapay müdahalelerden kaçınmak gerekiyor." diye konuştu.

"Ekolojik rehabilitasyonun doğal süreçlerle tamamlanması gerekiyor"

Binzet, Orman Bölge Müdürlükleri tarafından yanan alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekolojik rehabilitasyonun doğal süreçlerle tamamlanması gerekiyor. Bu süreç çok uzun. Bunun kontrol edilebilirliğini sağlamak da meşakkatli bir iş. Eğer tamamen yok olmuş olan bölgeler varsa oraya müdahale edilebilir. Doğayı kendi haline bırakarak orada mevcut olan türlerin kendi bünyesinde çimlenerek süreci tamamlamalarını ve süksesyon (belli bir zaman diliminde ekolojik topluluğun tür yapısındaki değişim süreci) aşamalarını sıralı olarak değiştirerek orman formuna dönüşmesini takip etmek gerekiyor."

Fidan dikmenin doğanın döngüsüne katkı sağlayacağını aktaran Binzet, bunun doğanın rehabilitasyonunu tamamlamasının ardından yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi
Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi
Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi
Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi
Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi

Mersin Üniversitesi, Edebiyat, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında zarar gören ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında yaptığı görüşme büyük tepki çekti 10:39 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında yaptığı görüşme büyük tepki çekti Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yangında zarar gören ormanlar için "doğal yenilenme" önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement