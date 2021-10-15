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Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak - Son Dakika

Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak

15.10.2021 14:45
Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, toplumun ormanlar konusundaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, toplumun ormanlar konusundaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacabey, Kızılcahamam'da düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanışında yaptığı konuşmada, yaz aylarında bir yandan yangınları kontrol altına almaya çalışırken aynı zamanda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve manipülasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Toplumun ormanlara bakışı ve bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyetin suistimali bir o kadar tehlikeli bir o kadar yanlış ve bir o kadar affedilemez bir durum. Maalesef geçtiğimiz yaz boyunca toplumumuzun bu hassasiyetini suistimal etmeye çalışan birtakım güruh hepimizi üzdü. Bu durum en çok da alevlerin içinde mücadele eden, hatta canlarını veren arkadaşlarımızı, onların ailelerini üzdü. Hiçbir vicdan sahibi insanın kabul edemeyeceği o eleştirileri, tabii biz insanlarımızın kötü niyetine değil, ormancılık konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olamamalarına, birtakım kişilerin bilinçli bir şekilde bunları provoke etmelerine bağladık. 'İnsanlar bizi neden yanlış anladılar ve neden yanlış aktardılar, bunda bizim sorumluluğumuz var mıydı?' diye dönüp kendimize sorduk."

Türkiye'nin, dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2021 yılında, tüm olumsuz koşullara rağmen, orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı konumda yer aldığına dikkati çeken Karacabey, "Küresel ısınmayla birlikte yangın riski kuzeye doğru kaydı. Bu bölgelerle ilgili organizasyon planlarını gözden geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

135 karar ve 217 eylem önerisi ele alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in katılımıyla 13 Ekim'de başlayan çalıştayda, yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanların korunması ve bakımı, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yangın sonrası yanan alanların yeninden orman haline getirilmesi ile "Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği"nin kurulması gibi ana başlıklar ele alındı.

370 katılımcı ile 3 gün boyunca devam eden çalışmalar sonucunda sonuç bildirgesi yayımlandı.

Çalıştay kapsamında, 9 ana çalışma grubu tarafından yapılan müzakerelerde, toplam 135 karar ve 217 eylem önerisi değerlendirildi.

Orman Yangınları, Kızılcahamam, Karacabey, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak - Son Dakika
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