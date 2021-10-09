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Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor

09.10.2021 13:32

Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor Çorum Kalesi'nin altından tarih çıktı Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi'nde, yapı işgalinden kurtarılmasının ardından başlatılan...

Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor

Çorum Kalesi'nin altından tarih çıktı

ÇORUM - Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi'nde, yapı işgalinden kurtarılmasının ardından başlatılan kazı çalışmalarında zemininde farklı tarih katmanlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alan tarihi Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen kalenin restorasyon projesi kapsamında, yapı işgalinden kurtarılması için içindeki 41 yapı kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapı yıkılırken, kale, cami ve 3 yapının restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında kalede ayrıca jeoradar uygulaması yapıldı. Jeoradar uygulaması neticesinde, kale içerisinde belirlenen farklı bölgelerde yapılan kazı çalışmasında, kale surlarının çok daha derinde olduğu ve zemininde farklı tarih katmanlarının bulunduğunu tespit edildi. Kazılarda dönemin günlük yaşamına ait objeler de bulundu. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatlerinden birisi olan Çorum Kalesi'nin restorasyonu ve turizme açılması ile ilgili proje çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

"Bilim heyeti çağırarak burada bir jeoradar çalışması yaptık"

Kale duvarlarının sağlamlaştırılması ve restorasyonuna yönelik bir projenin hazırlandığını belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, "Bu projenin yürütülmesi sırasında projeyi hazırlayan, yürüten teknik ekiple yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında burada daha sonra yapılacak imalatlara engel olmaması için jeoradar uygulaması yapılmasının daha uygun olacağı bize ifade edildi. Konu Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a iletildi. Belediye başkanımız da tarihe ve kalenin turizme kazandırılmasına vermiş olduğu önemden dolayı jeoradar uygulaması yapılması için talimat verdi. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla teknik ekiplerimizle beraber il dışından bir bilim heyeti çağırarak burada bir jeoradar çalışması yaptık" dedi.

"Kalenin zemininde yüzyıllara sari bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi"

Jeoradar çalışmalarının ardından kale içerisinde bir takım duvar kalıntıları tespit edildiğini açıklayan Yağbat, "Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçtik. Çorum Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzalayarak Çorum Kalesi içerisinde belirlenen anomali alanlarının kazılarak sondaj yapılması yönünde bir protokol imzaladık. Bu çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar sonucunda kalenin içerisinde bir yaşayan bir alan olduğu ve katmanların aşağıya doğru indiği yüzyıllara sari bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi. Yine çalışmalar sırasında gündelik yaşama ilişkin bir takım objeler bulundu. Bunlar Çorum Müzesi tarafından koruma altına alındı. Şuanda kazı heyeti tarafından bulunan objelerin ve sondaj çalışmalarının tarihlendirilmesi ve teknik incelemeleri yapılmakta. Rapor düzenlendikten sonra kamuoyuyla bulguları paylaşacağız" diye konuştu.

"Restorasyon çalışmalarını başlatacağız"

Kalenin turizme açılacağını belirten Yağbat, "Kalenin restorasyonu ile ilgi yapmış olduğumuz çalışmalarını tamamladık. Kurul onaylarımızı aldık. Gelecek yıldan itibaren restorasyon çalışmalarını başlatacağız. Jeoradar çalışması yapılan alanlardan bir tanesini gerekli tedbirleri aldıktan sonra üzerini kapatarak ışıklandırıp Çorum Kalesi'ne gelenlerin ziyaretine açmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor
Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor
Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor
Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor

Selçuklu Devleti, Sultan Kılıç, Restorasyon, Çorum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yapı işgalinden kurtarılan tarihi kale turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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