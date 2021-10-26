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Yapı Kredi'nin Podcast kanalında NFT kavramı konuşuldu - Son Dakika

Yapı Kredi'nin Podcast kanalında NFT kavramı konuşuldu

26.10.2021 11:05
Yapı Kredi'nin Podcast kanalında NFT kavramı konuşuldu

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında, NFT (non-fungible token) kavramı üzerine konuşuldu.

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında, NFT (non-fungible token) kavramı üzerine konuşuldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, blokzincir üzerine çalışan Araştırmacı-Yazar Turan Sert, NFT'nin ne olduğunu ve NFT'nin yeni kullanım alanlarını anlattı.

Blokzincir sisteminin dijital dünyada kısıtlılık sağlarken, kopyalanmayı önlediğini ve geriye doğru değiştirilemez bir dünya oluşturduğunu aktaran Sert, "NFT 'non-fungible token' demek. Tersi ise 'fungible token' oluyor. Fungible değiştirilebilir, birbirlerinin aynısı anlamını taşıyor. Özünde en büyük örneğinin para olduğunu görüyoruz. Bütün ekonomi fungible token'lar üzerine dönüyor. Blokzincir, kripto paralarda kısıtlı sayıda, birbirinin aynısı olan para yaratmaya olanak sağlıyor. NFT ise teke indirebiliyor. None-fungible değiştirilemez, birbirinin yerini alamaz demek. Bu durum, dijital dünyadaki kopyalanma olayını çözüyor. Böylece dijital varlıkların tek bir hale gelmesini sağlıyor. Buna da NFT deniliyor. İlk uygulaması da bu tip konulara daha yatkın olan, sınırları zorlayan sanat alanında görüldü." ifadelerini kullandı.

NFT sayesinde ciddi bir potansiyel pazarın oluşturulduğunu aktaran Sert, ayrıca NFT'lerin sanat sektöründe olduğu gibi başka sektörleri de değiştirdiğini ve NFT'nin gelecekte sanat dışında noter gibi başka alanlarda da görüleceğini kaydetti.

Pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı, Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Toros Dağları, token, Kredi, NFT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi'nin Podcast kanalında NFT kavramı konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapı Kredi'nin Podcast kanalında NFT kavramı konuşuldu - Son Dakika
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