Yapımcı Aycan Gül, Türkmenistanlı sanatçı Çınara ile evlendi - Son Dakika

Yapımcı Aycan Gül ve Türkmenistanlı sanatçı Çınara dün İstanbul'da dünya evine girdi. Yeni evli çift, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ederken, rüya gibi bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

İlk danslarıyla konuklardan alkış alan çiftin, renkli düğün fotoğrafları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Takipçileri, yeni evli çifte tebrik mesajları atarak 'ömür boyu mutluluk' diledi.

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜR EŞİM ÇINARA'YA"

Düğünün hemen ardından Aycan Gül duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürüm bana bu duyguları yaşattığı için sevgili eşim Çınara'ya."

"RÜYA GİBİ BİR GECEYDİ"

Güzelliğiyle dikkat çeken Çınara ise "Bizim için rüya gibi bir geceydi, hayallerimizin de ötesindeydi. Bir ömrü sevgili eşim Aycan'la paylaşacağım için çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.