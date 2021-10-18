Yapımcı ve sunucu Bekir Develi, Adanalılarla buluştu - Son Dakika

Yapımcı ve sunucu Bekir Develi, Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen mevlit kandili programına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kültür Sanat Günleri" kapsamında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde mevlit kandili programı düzenlendi.
Etkinliğe katılan Develi, Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler anlattı.
Develi, ulusal ve uluslararası gezilerde karşılaştığı insan hikayelerini de katılıcımalarla paylaştı.
Programa, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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