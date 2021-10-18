Yapraklı ilçesinde Avrupa standartlarında spor tesisi yapıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının spor yatırımları kapsamından Yapraklı ilçesindeki futbol sahası içerisine Avrupa standartlarında tesis kazandırıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında yapılan tesiste soyunma odaları, protokol ve idari bölüm, hakem odaları, toplantı salonu gibi imkanların yer aldığı belirtildi.

Tesisle birlikte mevcut halı saha da yenilenirken, Yapraklı Gençlik Merkezi için de yer tespitinin ardından yapımına başlanacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da gençlik için yapılan yatırımların, gelecek için atılmış en sağlam temeller olduğunu ifade ederek yatırımların Yapraklı halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.